بلاغ استغاثة من مركب يتعرض للغرق شمال غرب مدينة الغردقة

قال حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحرى والحفاظ على البيئة بالبحر الأحمر، إنه تلقى بلاغ استغاثة من غرفة عمليات مطار الغردقة بورود رسالة من مركب مجهول الهوية داخل 42 كليو بمياه البحر شمال مدينة الغردقة، لافتا إلى أنه أخطر على الفور غرفة عمليات المحافظة، والجهات المختصة لاتخاذ اللازم.



وأوضح الطيب في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه على الفور تحركت الجهات المختصة تجاه مكان الاستغاثة وجارٍ التعامل معها، لافتًا إلى أنه لم يتم تحديد هوية المركب حتي الآن.



وتابع الطيب، أن البلاغ ورد إلى غرفة عمليات مطار الغردقة، والذي تلقاه أحد الطيارين من إحدي المراكب المتواجدة بمنطقة شمال غرب مدينة الغردقة، مطالبين باستغاثة لتعرض المركب للغرق.