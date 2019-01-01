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عالم

«الوطنية للنفط الليبي» ترحب بالتزام حفتر بشرعية المؤسسة

الجمعة 05/يوليه/2019 - 10:52 م
جريدة الدستور
عبير سليم
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رحب مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبي بالتزام قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، بشرعية المؤسسة الوطنية للنفط وحقها الحصري بتصدير النفط الليبي، وفقا للقوانين الوطنية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ودعت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان لها اليوم، إلى ضرورة حل المؤسسة الموازية، التي حاولت سرقة النفط الليبي وتسويقة بأسعار بخسة، ووضع حدّ للمحاولات الرامية إلى تقسيم قطاع الطاقة في ليبيا.

وأكدت المؤسسة أن الفشل المتكرر لمحاولات المؤسسة الموازية كان نتيجة دعم المجتمع الدولي المستمر لقرارات مجلس الامن ذات العلاقة، حسبما نقلت صحيفة المتوسط الليبية.

وكان المشير حفتر قال في رد كتابي نشر اليوم على أسئلة وجهتها له وكالة "بلومبرج نيوز" المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، إن المؤسسة الوطنية للنفط التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها هي التي تبيع النفط الليبي الخام وهي من يمتلك حاليًا الإمتياز الحصري في تصديره وتسيير أعمال القطاع، وهو الأمر الذي يدعمه الجيش الوطني بشكل كامل من خلال المُحافظة على المنشآت النفطية.
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