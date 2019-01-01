ورش فنية ومحاضرات بثقافة المنوفية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنوفية، حيث عقد بيت ثقافة قويسنا محاضرة بعنوان "تعريف ذوي الاحتياجات الخاصة" حاضرها سالم محمود، تناول فيها تعريف ذوي الاحتياجات وهم الأشخاص الذين يحتاجون إلى معاملةٍ خاصةٍ للقدرة على استيعاب ما يدور حولهم؛ بسبب إصابتهم بنوعٍ من الإعاقات التي تعيق قدرتهم على التأقلم مع الأمور ولا يستطيع هؤلاء الأشخاص التعلّم في المدارس العادية، وإنما يحتاجون إلى أدواتٍ خاصةٍ وطرق خاصة تتناسب مع قدراتهم، ويعاني أصحاب الاحتياجات الخاصة من الإعاقات منها السمعية أو البصرية، وتأخر النمو العقلي الذي قد يسبب بطء التعلّم، والاضطرابات السلوكية، كما نفذت ورشة فنية لتعليم الموسيقى تحت إشراف الفنان ربيع البلكيمي استكمل فيها مهارات العزف على الكمان وتنمية الحس الموسيقى لدى الفنان، كما تم إستكمال ورشة الخط العربي تخت اشراف عارف عمر والتي تضمنت مهارة الكتابة بأنواع الخطوط المختلفة.



وعقد قصر ثقافة السادات محاضرة بعنوان "دور المؤسسات في التوعية بذوي الاحتياجات" حاضرها عبد المقصود النجار، حيث أشار في حديثه إلى أننا نعيش في مجتمع متكافل اجتماعيا، فيجب أن يشعر كل منا بالآخر ونعرف أن ذوي الاحتياجات الخاصة لهم معاملة خاصة.



وفي الإطار الفني نفذ قصر ثقافة الطفل بشبين الكوم ورشة فنية أورجامي للأطفال بحضانة فرست بشبين الكوم، تضمنت كيفية عمل أشكال متنوعة متداخلة بورق مقوي ملون، كما أعد بيت ثقافة ميت أبو الكوم ضمن نشاط نادى تكنولوجيا المعلومات محاضرة بعنوان "أساسيات التعامل مع الــ7 windows" تحت إشراف دعاء بلال مدرب النادى بالموقع، تناولت الحديث عن مكونات نافذة العمل فى الويندوز من سطح المكتب - شريط المهام - ومكونات سطح المكتب وتسمى ايقونات وهًى النوافذ المغلقة التًى ٌيمكن الدخول اليها بالنقر المزدوج - تغير خلفيه سطح المكتب - مكونات شريط المهام من قائمه start ومساحة خالية لفتح النوافذ - كيفيهدة تغير الوقت والتاريخ من شريط المهام.



بينما أعدت مكتبة منشآة سلطان ندوة مكتبية لمناقشة كتاب "الهرم" تأليف نيكولاس هاريس تحت إشراف مسؤول النشاط، وأشارت في الحديث عن تاريخ مصر قبل بناء الأهرامات وفكرة بنائها ومراحل البدء فيها.