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مصر

براتب 4000 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 220 فرصة عمل

الجمعة 05/يوليه/2019 - 10:50 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة توافر نحو 220 فرصة عمل جديدة، بإحدى شركات القطاع الخاص بالمعادي، براتب يصل ل4000 جنيه، من الجنسين، على ألا يزيد عمر المتقدم عن الوظيفة عن 35 سنة.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 40 كاشير، براتب يتراوح من 2000 جنيه، إلى 3000 جنيه، و10 متلقي طلبات، براتب يتراوح من 1900 جنيه إلى 3000 جنيه.

كما تتضمن الوظائف المتاحة بالشركة 10 مدخل بيانات، براتب يتراوح من 2000 جنيه إلى 3000 جنيه، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل عالي.

كما تحتاج الشركة، 40 شيف مخبوزات، و30 شيف مطبخ، براتب يتراوح من 2700 جنيه إلى 3600 جنيه، وأيضا 20 بقال، براتب يتراوح من 2000 جنيه، إلى 3200 جنيه و20 جزار، براتب يتراوح من 2100 جنيه إلى 4000 جنيه، 30 منسق ممرات، براتب يتراوح من 1800 جنيه إلى 3100 جنيه، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل عالي أو متوسط.

وتطلب الشركة أيضا 20 عامل نظافة، وذلك براتب يتراوح من 1800 جنيه، إلى 2200 جنيه، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، أو بدون مؤهل.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على رقم 01281433338، والتواصل مع المدير المسئول إسلام صبحي، أو التوجه لمقر الشركة في الشطر الخامس، المنطقة الصناعية، زهراء المعادي.
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