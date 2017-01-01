"غَرّب مال".. محاكمة جديدة في سيرة بني هلال



"غرَّب" في الأرض؛ أي أمعن فيها فسافر سَفَرًا بعيدًا، و"مال" تَحَوَّلَ، والغرب جهةُ غروب الشمس، وفي قرى الصعيد وجهة المقابر، والغروب الزوال، وتقول جدتي "غرَّب.. مال"؛ أي أنه تمادى في الغياب فأفل نجمه، انحرف وراح.. فلا تنتظروا منه رجا"، وتقول العدودة: (يا قبر جايلك جدع زين خايل ف لف العمامة، وحياة نبينا نبي زين ما تحاسبه يوم القيامة)؛ وتنوح "صاحبة المَصاب": (غرب يا غفير.. هاته).

وتقول العرب "أغربْ عن وجهي"، وفي بطن السير تغريبات متنوعة، وقد اختار الكاتب أحمد عطا الله من السيرة الهلالية "تغريبة بني هلال"؛ من صحراء نجد إلي تونس الخضراء، ليبني روايته "غرَّب مال.. ما لم يحكه جرمون في السيرة الهلالية".

قطع "عطا الله" تذكرة سفر وأراد لها أن تكون مفتوحة، لا تمنحه مجرد عودة إلى ماض، إنما التفاعل معه عبر تساؤلات وإحالات، ربما تبدأ من ذاته "حاله ومحتاله" كما تقول العجائز، لكن المؤكد أنها رحلة "تذّكُّر جماعي" يتقاطع خلالها مع نص تراثي تمددت تفاعلاته وتحولاته عبر نحو ثمانية قرون، وتفاعل معه الناس كنص حي يستحضرونه كلما احتاجوا إلى "بطل أو كبير".

الفقد العظيم للأب



نظرة سريعة في كتابات أحمد عطا الله تكشف لنا أنه يركز على "ناس الهامش"؛ والهامش لديه يرتبط بالبعد الثقافي بمفهومه الواسع، ففي هامشه تحضر تفاصيل الحالة "الشعائرية - الطقوسية"؛ حيث ترسم الأعراف والتقاليد سلوك الناس وتنظم حركة المجتمع، لذا يُعنى ككاتب بدراسة شخوصه وأبطال أعماله، يفتش في تاريخهم الاجتماعي ليترجم حراكهم في الزمن؛ أفراحهم وأحزانهم ومشاكلهم وتساؤلاتهم الوجودية؛ نلمس ذلك في كتابه "الناس دول- حكايات من لحم ودم"، وفي القصة الوثائقية "مريم.. مع خالص حبي واعتقادي" التي يوثق فيها مأزق شاب مسيحي وفتاة مسلمة، شرعا في الزواج وبذلا كل ما في وسعهما لتحقيق ذلك، ورغم عدم وجود ما يقطع بمنع ذلك، إلا أن "ما استقر من أعراف" يقف حائلا دون توثيق ذلك الزواج أو وصول القضية إلى ساحة القضاء حتى كتابة هذه السطور.

وغالبا ما يكون وازع أحمد عطا الله لتناول قضية ما ذاتيا، ينبع من الفطرة، ويبدأ بروابط فردية خاصة وبسيطة؛ تلك الروابط تنبه الذات عن نفسها في مونولوج تتجسد من خلاله أسئلة كبرى عن النفس الداخل، والكون الخارج، والعالم الواقع.



وقد بدأت بواكير ذلك في ديوانه الشعري "بتضحك لمّا اكون غايب" الذي يبلور فجيعة فقد الأب في مرحلة الصبا، وفيه مساءلة مباشرة للذات في صورتها العليا الميتافيزيقية؛ حيث "الأنَّة الكبرى" عقب الفقد العظيم للأب الشاب، وبعد الأنين والموار تأتي الهدأة، تتبعها محنة يرسو خلالها سؤال الذت على شاطئ الوعي ثم يتبلور كرحلة ومسيرة، ووفقا لهذا التسلسل تشكلت أيضا رواية "غَرَّب مال" من خلال "عملية تذكُّر"؛ حيث يبدأ جبر الواقع بزيارة حتمية إلى الماضي، وبين "ما كان" و"واقع الحال" يقرأ أحمد عطا الله المحذوف من النص؛ أو "ما لم يحكه جرمون في السيرة الهلالية" فاضحا تغريبته التي تمتح تفاصيلها من تغريبة أهله وناسه وجماعته الشعبية في قرية "أبو دياب شرق" التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا.



احترس.. للجمال لعنة لا تترك صاحبها



يُصدِّر "عطا الله" روايته بقوله (لدي أمل أن أعود الطفل الذي كنته) ؛ ما يشير إلى أن روحه معلقة في ذكريات الطفولة لذا يذهب إلى الماضي البعيد هناك؛ حيث قصر الأميرة عزيزة بنت السلطان؛ يتذكر حوارها مع "يونس" ويعرض بطريقته حديث الأبواب والسلالم ولعبة الماء، في مماثلة تُذَّكِرُ بقصة زليخة ويوسف؛ إذ تمثل عزيزة "الجمال الجدلي الحر"؛ الرغبة والإغواء والتجربة والاكتشاف، ويمثل يونس "الجمال المنضبط" المقيد بالتلقين والعادات والتقاليد وإملاءات القبيلة؛ فقد ذهب إلى "تونس الخضراء" محملا بالتحذير من الجمال والقصور.. ومن اختبار المعرفة؛ قال له دياب الزغابي: (احترس.. للجمال لعنة لا تترك صاحبها) .



أحمد عطا الله أيضا لا يحب القصور لأنه لم يجربها؛ (لا أحب القصور، لم أتمن أن أعيش فيها قط، تقبض قلبي، يقلقني الكمال، ومع ذلك أنا في القصر) ، ويورد حديثه المواز في ذلك القصر الفخم بالإمارات حيث قابل صديقته الفنانة التي اختار لها اسم عزيزة بنت سلطان في دلالة ليست خافية؛ إذ تدعوه إلى البقاء لاستكمال العمل واستكشاف معارف جديدة، بينما يتردد داخله صدى الذكريات؛ ماضي جماعته الشعبية الذي تعبر عن امتداداته رواية على جرمون من ناحية، وماضيه الخاص "وجدانه"؛ حيث مسرح الأحداث في قريته.



وخلال حديثه مع صديقته تتكشف حيرته ككاتب؛ (تتصارع داخلي الأفكار، وأنا أمشي، أتطلع في وجوه الناس كتائه)؛ وهو الصراع الذي لا نجده لدي صديقته التي طافت وشافت؛ حيث ولدت في بيروت، وعاشت ردحا من حياتها في فرنسا وارتحلت كثيرًا ثم عادت إلى بيروت؛ وتدرك علة عودتها، تقول: (لأن كل روح معلقة في المكان الذي ولدت فيه) ؛ كما عايشت التواصل رغم الاختلاف؛ تقول: (في طفولتي كل مكان كان مرسمي؛ أهداني أبى جدران بيتنا، لأشخبط، قاومت أمي الفكرة في البداية، ثم استسلمت للأمر) .



لقد جربت عزيزة "صديقة الكاتب الراوي" سؤال المعرفة وخلصت إلى زاوية نظر واضحة، أما هو فما يزال عالقًا؛ (حائرًا مثل يونس على ظهر سفينة في بحر مالح مليء بالأسماك) ، وحينما تطلب منه البقاء يرواغ بحجج غير منطقية، وينهض بداخله صوت أسلافه، حتى أنه يتمثل صوت يونس عندما طلبت منه الأميرة عزيزة البقاء في قصرها، يقول: (ربما كُتب لي أن أقضي ما بقى من عمري هنا، وهذا ما لا أملكه، غير أنك لن تنالي ما تريدينه مني ما بقيت، وهذا ما أملكه) ؛ إنه يعيد الخطاب العنجهي، التلقيني، العازف عن اختبار الأسئلة ودخول التجربة.

عطا الله وعلي جرمون

بين تغريبتين.. الحكاية في الرواية



السيرة الهلالية وفقا للدارسين؛ "قصة شعبية استوفت عناصرها وحازت على ضروب البراعة في ملاءمة عقلية الجماهير، واستفزاز عواطف الجموع الشعبية، وظلت حية في بيئات الشعب تلك الآماد الطويلة"، وقد اختار أحمد عطا الله اللعب فقط على الحلقة الأخيرة منها "تغريبة بني هلال" المليئة بالتفاصيل والتي تعتمد جماليات القص فيها على الحكاية، لكنه لم يأخذ من حكايات السيرة سوى صداها، ليصنع روايته الخاصة بلا حدوتة، أو كما يقولون "الحكاية في الرواية"؛ ففي سياق السرد الكتابي وظف عطا الله خصائص السرد الشفاهي؛ كوسيلة لا غاية كما هو متبع، وفي حالة المزج استخدم التماهي السردي؛ "الكاتب في المؤلف في الراوي في الجماعة"، موظفًا صيغة الراوي المرافق؛ إذ جعل من نفسه شاهد عيان.



يستهل "عطا الله" رواية "غرّب مال" من زمن الكتابة؛ حيث سافر إلى بيروت ليجهز لإعداد حلقات تليفزيونية عن "السيرة الهلالية"، وهو ما يتطلب منه ككاتب التَذكُّر؛ "العودة إلى مسرح الملحمة الأصلية"، وقد اختار لهذه العودة السفر على جناح على جرمون شاعر الربابة ذائع الصيت في صعيد مصر، وما بين مسرح الكتابة "الآني" ومسرح الوقائع والأحداث "الماضوي" يتمركز نص أحمد عطا الله كقارئ أحداث؛ يستحضر من جانب الماضي البعيد لجماعته الشعبية التي تعد عينة مثالية للتعبير عن سياقات الثقافة العروبية بما فيها من جمال وقبح، ومن جانب آخر الماضي القريب؛ حيث ما ورثناه من الخطاب العاطفي والانفعالي، الذي يناسبه صوت الراوي الأمي الشفاهي.



يحكي علي جرمون بطريقته ما طاب له من "تغريبة بني هلال"؛ يشدّ قوس قدح الربابة ليمجد الفارس الهُمام أبوزيد الهلالي، ويسرد بحسية مثيرة قصة "عزيزة ويونس"، ويعيد ويزيد وينتقي من قصص "السيرة الهلالية" ما يعظم من رفعة أهل "ملحمة الفخر والعزة والبطولة والحماسة" متجاهلا ما رافق ذلك من "حرابَة وعداوة" ووقائع يشيب لها الولدان؛ مثل اللصوصية والخداع والسطو والبلطجة والقتل، تحت ستار الدفاع عن الدين والأخلاق والقيم تارة، و"رونق القبيلة" تارة أخرى، وبينما تمثل رواية على جرمون مسار التقليد والمحاكاة و"النسج على ما كان" بتصرفٍ يعزز من تفعيل السياق "القَبَلي"، يتقاطع أحمد عطا الله مع ذلك كراو يعيش في واقع مختلف؛ فينحي "النسج المحاكاة" جانبا، ويوظف "النسخ التكوين" ليسرد "تغريبته" في سياق لا يغفل ما حدث من تراكم معرفي وتطور حضري، خلال قرون ما بين التغريبتين؛ تغريبة "قبيلة بني هلال" التي تعود بواكيرها إلى القرن الرابع الهجري، وتغريبة "الذات الجمعية" في واقعها الآني.



إذن يبني الكاتب رواية "غرب مال" كنص مواز لنص السيرة لكن بمنظور مختلف يتمثل عبر ثلاث مستويات؛ تتقاطع مع الروايات الأفقية المعروفة للسيرة الهلالية التي يختلف منظور كل رواية منها حسب زاوية نظر الراوي، فرواية الشرق تنتصر لبطلها "أبو زيد الهلالي سلامة" الفارس الأسود، المطعون في شرف أمه، والمهموم بسؤاله الذاتي حول هويته؛ هل هو عبد أم سيد.

ورواية بلاد المغرب تُعلي من بطلها "الزناتي خليفة" الصنديد المحارب؛ نموذج المناضل المقاوم، بينما تدعم رواية الجنوب بطلها "دياب بن غانم" إذ تراه رمزا للأمل الصاعد من أسفل السلم الاجتماعي.

ومن خلال هذا التقاطع نكتشف "صيرورة التغريبة" حيث ما تزال قائمة وممتدة، والدليل هو هذا الفقر والقحط والتخلف والتصارع على الُسلطة؛ "المكانة أيًّا كان نوعها"، وهو أمر لا نقول إنه راجع إلى السيرة الهلالية، إنما بشكل عام إلى طريقتنا في استحضارها؛ أو ما فعله ذلك الاستحضار بالمجتمعات العربية كافة، إذ عمل على تفعيل التصارع والنعرة القبلية والشيفونية والمذهبية، وأورث العقل العربي النظرة الأحادية والعنجهية والتعصب والتفكير المتطرف.

الاستحضار المفخخ للمقدس



في تقديري أن رواية "غرّب مال" تكشف الشَرَك الذي ندور فيه بسبب تقديس كل سيرة، خصوصًا السيرة الهلالية التي يتم استحضارها على الدوام- بشحمها ولحمها وبسياقات عصرها- كملحمة فاعلة وملهمة لنا، وعلينا تكرارها بحذافيرها كي تنقذنا من خيباتنا، وهو ما يمكن أن نطلق عليه "الاستحضار الجاني"؛ وهو استحضارٌ مُفخخ تُفعِّله السلطة "سياسية كانت أو اجتماعية" من أجل تثبيت النظام حفاظًا على سطوتها المتمثلة في "التمكين والمكانة" حتى لو جرتنا إلى "الهلاك والمهانة".







يوظف أحمد عطا الله رواية شاعر الربابة على جرمون كخلفية خافتة في سياق جديد يحلل من خلاله مسألة "حالنا الواقع"، ويعالج موضوعه الروائي باعتماد شكل "الرواية الاسكريبت"؛ إذ يسرد تغريبته الذاتية عبر ثلاث مستويات؛ الأول "خارجي" خاص بما ورد في رواية على جرمون ممثل ثقافة التلقين، وما صنعته من تعطيل التفكير العلمي، والثاني "داخلي" يتعلق بالجماعة الشعبية في واقعها الآني "المتخلف" الذي يبرز كنتيجة حتمية لرواية العقل النقلي، والثالث "مزج" يهتم برصد المفارقات والتقاطعات بين الروايتين داخل وجدانه كسارد؛ بما يدفع بروايته للزمن الحالي، حيث مأزقه الوجودي؛ إذ يعيش صراعا بين ماضيه القريب المتفاعل في قريته "أبو دياب شرق"، وواقعه الآني ككاتب ومؤلف مطلوب منه معالجة السيرة الهلالية في حلقات تليفزيونية؛ حيث يتطلب جبر الواقع زيارة الماضي، وبين ما كان وواقع الحال "المزري" يسرد الكاتب والمؤلف ما لم يحكه جرمون في السيرة الهلالية، جاعلا من تاريخه الشخصي بؤرة أحداث؛ فحيث يجهز الإعداد للحلقات يتذكر أباه الذي فقده مبكرا، ويستحضر أشياء الأب؛ ملابسه وهيئته ويستقي من ماضيه حاضره، ونلمس معه كيف يتكرر ذلك الماضي، كيف بات جامدًا، وأسباب عدم تطوره، فكما كان أبوه متغربا هو أيضا كذلك؛ يروي عن نفسه كيف دخل مبكرا سوق العمل؛ سافر هنا وهناك، و"تلطم" مع عمال الترحيلة والمعمار، ثم كيف اختار، أو بالأحرى، لم يختر شيئا في حياته، حتى الكلية التي التحق للدراسة بها كانت من اختيار الغير، وهكذا تنقل من مستوى سردي إلى آخر، ومن زمن إلى زمن، ومن مكان إلى مكان، كاشفا حال أهله وناسه وبلاده.

إعادة بناء القبر دون تطهيره من العفونة



لا توجد حكاية بالمعنى الدارج، بل هو التذكر؛ حيث المناخ الذي يتيح المساحة لصدى الذكريات، وسيطرة الحنين والانفعالات على العقل العروبي.. و (الآن، كل هذه القصة تُباع. كان يونس على قاعوده مستعدًا للذهاب إلى السوق، أعاد له أبو زيد العُقد، وهو ينصحه: إياك والقصور، وإياك والنساء، وإياك وسرقة العُقد) ؛ يذهب إلى سعدة بنت الزناتي خليفة، وتتكرر الحكاية والرواية، ويضعنا الكاتب في نفس الدائرة؛ حيث صدي الذاكرة الجماعية للأسف "شغال" والحنين فاعل مؤثر، ومأزق الكاتب قائم؛ فالنظام يستعيد نفسه عبر لغة الرواي المراوغة وصوت الربابة الشجي؛ الذي إذ يثير في الناس النخوة والشهامة والرجالة يدفع أكثر نحو الطيش والرعونة والشطط والانتقام وكل ما لا تقره القوانين الموضوعة، وإن كانت تقضي به التقاليد الموروثة، ومن خلال وعي السارد نكتشف كيف تتم إعادة بناء القبر دون تمام تطهيره من العفونة، فما يزال صوت شاعر الربابة يشغي في الشارع "لايف" عبر الناس والاحتفالات، وكذلك عبر شرائط الكاسيت والأسطوانات المدمجة؛ (وعزيزة قالت: يا يونس عليك في الغرب دلوني لما طال غيابك يا يونس أتوا المداليل ودلوني بيمين ما أملكك يا يونس لأخلي الهوا ينساك وأركبك قصر عالي وأخلي البيبان تنساك بيمين ما أنساك لو ع القبر دلوني) .





