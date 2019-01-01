حملة موسعة من مركز الداخلة لتهجير طائر أبو قردان إلى موطنه الأصلي بالمزارع

نفذ رئاسة مركز الداخلة بالاشتراك مع شئون البيئة بالمحافظة والطب البيطري والحماية المدنية حملة موسعة حول تهجير طائر أبو قردان المستوطن داخل الاحياء السكنية والمنازل بميدان الإسعاف بمركز الداخلة إلى موطنة الأصلي بالأراضي الزراعية.



وبدأت في تنفيذ التوصيات التي وضعتها كل من رئاسة مركز الداخلة والطب البيطري والزراعة وجهاز شئون البيئة في الإجتماع الذي دار بينهما أول أمس الأربعاءوالذي نص على تقليم الأشجار وتنظيفها باستخدام رش المياه بسيارات الإطفاء وإزالة الأعشاش المتراكمة على الأفرع وغيرها، واستخدام إنذارات تدق في أن واحد بعمل صوت ضوضاء يعاكس الطائر، واستخدام الضباب الكثيف، وزيادة الإضاءة على الأشجار وتسليطها مكان إقامة الطائر.



وأكد كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة أنه سوف تتم تكرار هذه الحملة مرتين كل أسبوع حتى يتم تهجير طائر أبو قردان إلى موطنه الأصلي بالأراضي الزراعية.