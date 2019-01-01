رئيس جامعة مطروح يبحث سبل التعاون مع مركز التنمية المستدامة

استقبل المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، الدكتور محمد إسماعيل القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح بمقر مركز البحوث التطبيقية؛ لبحث سبل التعاون بين المركز والجامعة من خلال تقديم الدعم الكامل للجامعة تحت رعاية الدكتور نعيم مصلحي رئيس مركز بحوث الصحراء.



وأكد المهندس محمود الأمير مدير المركز أن رئيس جامعة مطروح قام بزيارة تفقدية للوحدات البحثية والمعامل المركزية بالإضافة إلى الصوب الزراعية وقاعات مركز التدريب والاستراحات وصوب إنتاج الشتلات.



وأشاد الدكتور محمد إسماعيل رئيس الجامعة بالدور الذي يقوم به مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح من خلال تقديم الخدمات والأبحاث التي تخدم المواطن البسيط داخل ربوع الصحراء، مؤكدا أن الزيارة هي تمهيدًا لبحث سبل التعاون بين مركز بحوث الصحراء وجامعة مطروح لصالح المحافظة.