ساديو ماني يتصدر قائمة هدافي أمم إفريقيا برصيد 3 أهداف

تصدر النجم السنغالي ساديو ماني، قائمة هدافي بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم (مصر2019) برصيد ثلاثة أهداف حتى الآن.



وسجل ماني لاعب ليفربول الإنجليزي هدف منتخب السنغال الأول فى مرمى نظيره الأوغندي في الدقيقة 15، خلال اللقاء الذي يجمع بين المنتخبين حاليا على استاد القاهرة، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة القارية.



وكان ماني سجل هدفين لـ"أسود التيرانجا" في مرمى نظيره الكيني في الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات، وأهدر ركلة جزاء.



وتصدر ماني قائمة هدافي البطولة حتى الآن، رغم أنه لم يشارك في مباراة منتخب بلاده الافتتاحية ضد تنزانيا في البطولة بسبب الإيقاف لحصوله على إنذارين في التصفيات؛ ما يؤكد أنه لاعب من طراز فريد وقناص يجيد التعامل مع الشباك.