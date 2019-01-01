حملة مسح شامل وفحص للمنافذ والموانى بأبو سمبل (صور)

أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن إدارة الأمراض المتوطنة بالمديرية نفذت تحت إشراف الدكتورة مروة محمود مديرة الإدارة حملة مسح شامل وفحص للمجارى المائية بمدينة أبو سمبل وأيضًا المنافذ والموانئ البرية فى أرقين وقسطل وذلك بالتنسيق مع مسئولى البلهارسيا والملاريا.



وأشار إلى أن الحملة استهدفت متابعة أعمال مكافحه ناقلات الأمراض وأخذ عينات دم من الوافدين لمصر عبر هذه المنافذ البرية للإطمئنان على صحتهم العامة وللحفاظ على سلامة المواطنين من نقل أى أمراض معدية والتعامل الفورى والسريع معها على الوجه الأكمل.



ووجه محافظ أسوان مسئولى الصحة بالاستمرار فى تشديد الرقابة الصحية على المنافذ الحدودية سواء كانت برية أو نهرية أو جوية، القيام بتنفيذ أعمال رش وتطهير البرك والمستنقعات والمصارف والمجارى المائية بالمبيدات اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المختلفة.