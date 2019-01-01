الرئيس النمساوي يطالب بزيادة ميزانية القوات المسلحة

طلب الرئيس النمساوي ألكسندر فإن دير بيان اليوم الجمعة من البرلمان زيادة المخصصات المالية للقوات المسلحة في البلاد.



وقالت مصادر في القصر الرئاسي "هوفبورج" اليوم الجمعة إن الرئيس يريد المزيد من الأموال للجيش الفيدرالي في ضوء الوضع المالي غير المستقر للجيش النمساوي.



وذكرت المصادر أن الرئيس فان دير بيلين أعلن ذلك على هامش تمرين للجيش في منطقة ريث بالقرب من مقاطعة كيتزبوهيل.



من جانبه، قال وزير الدفاع توماس ستارلينجر إن التمويل الإضافي المطلوب يقدر بنحو 3.7 مليار يورو، مشيرا إلى أنه بحلول عام 2030 سيتعين زيادة الإنفاق الدفاعي إلى واحد بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.