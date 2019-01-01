8 أنواع فاكهة وخضار تحميك من السرطان

كشفت العديد من الدراسات عن أن هناك أنواعا من الفواكهة والخضروات تحتوى على مركبات تشبه المستخدمة في الأدوية المخصصة لعلاج السرطان.



وأكدت نتائج الدراسة أن الفواكه والخضروات غنية بالمواد المضادة للأكسدة التي تسمى الفلافونويد.



وتساعد الفلافونويدات في الوقاية من السرطان عن طريق قمع الالتهابات، والسيطرة على تكاثر الخلايا، ومنع انتشار الأورام.



ومن هذه الأنواع التى نصح الباحثون بتناولها:"برتقال حلو- عنب -جزر - الكرنب - الكرفس - كزبرة - شبت - شاي"