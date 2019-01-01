الجمعة 05 يوليه 2019 الموافق 02 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الرئيسية
Toggle navigation
عاجل
مصر
رياضة
حوادث
عالم
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
توك شو
منوعات
محطة مصر
مباريات
فيديو
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
إسلام سياسى
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
قلب مصر
سياسة
جميع الموضوعات مصر
رياضة
مصرية
عالمية
جميع الموضوعات رياضة
حوادث
حوادث
محاكمات
جميع الموضوعات حوادث
عالم
عرب وعالم
صحف أجنبية وعربية
جميع الموضوعات عالم
اقتصاد
اقتصاد مصر
اقتصاد عالم
جميع الموضوعات اقتصاد
فن
فن
ثقافة
جميع الموضوعات فن
محافظات
الإسكندرية
أسيوط
أسوان
البحيرة
بني سويف
الدقهلية
دمياط
الفيوم
الغربية
الإسماعيلية
كفر الشيخ
مطروح
المنيا
شمال سيناء
المنوفية
الوادي الجديد
بورسعيد
القليوبية
قنا
البحر الأحمر
الشرقية
سوهاج
جنوب سيناء
السويس
الأقصر
جميع الموضوعات محافظات
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
احزاب و نقابات
النائب
ولاد الكار
جميع الموضوعات سياسي
لايف ستايل
أسرة ومجتمع
لقمة هنية
جمال وديكور
أزياء وموضة
همسات زوجية
صحة ورشاقة
مشاهير
نصيحة زوجية
الصحة
المرأة
النفسية اية
سكون
ابواب الخير
جميع الموضوعات لايف ستايل
أوتو
توك شو
منوعات
محطة مصر
مباريات
فيديو
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
مثقف
مرايا الابداع
جميع الموضوعات الثقافة
الأبراج اليوم
إسلام سياسى
القبلة
تكنولوجيا
رياضة
الونش أحدث ضحايا المنتخب الوطني بعد كوكا وجنش
الجمعة 05/يوليه/2019 - 09:34 م
طباعة
تعرض محمود حمدي
الونش
مدافع
المنتخب
الوطني الأول لإصابة في مران
المنتخب
، وحرص
الجهاز الفني
على
إيقاف
التمرين والاطمئنان عليه.
التفاصيل
موضوعات متعلقة
منذ يوم
الحبس 3 سنوات للمطربة شيما فى "تسهيل الدعارة"
منذ ساعة و 11 دقيقة
الونش أحدث ضحايا المنتخب الوطني بعد كوكا وجنش
منذ يوم
ليفركوزن يخطط لإعادة لاعب الريال إلى البوندسليجا
منذ حوالي 13 ساعة
رسميًا.. مجلس الوزراء يقر الأسعار الجديد للمنتجات البترولية.. بنزين 92 بـ8 جنيهات
الصور
100 صورة ترصد توديع المغرب لأمم افريقيا
"بحر وشمس"..راموس يواصل استجمامه مع أسرته على شواطئ الغردقة (صور)
شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16
نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف
ملخص تعادل تونس مع موريتانيا
الأكثر قراءة
بالأرقام والتواريخ.. مراحل زيادة أسعار الوقود في 5 سنوات
منذ حوالي 12 ساعة
الونش أحدث ضحايا المنتخب الوطني بعد كوكا وجنش
منذ ساعة و 11 دقيقة
مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بالوادي الجديد
منذ حوالي 10 ساعة
ليفركوزن يخطط لإعادة لاعب الريال إلى البوندسليجا
منذ يوم
المزيد
ستوديو
ستوديو
أحمد عز يكشف أسباب موافقته على فيلم "الممر".. فيديو
ستوديو
صدمة بعد خروج المغرب من "أمم إفريقيا".. شاهد ماذا قال المعلقون؟
ستوديو
ساديو ماني يهدر ركلة جزاء للسنغال أمام أوغندا (فيديو)
ستوديو
رئيس "مياه الشرب": لدينا 11 محطة لمعالجة المياه على نهر النيل
رياضة
أتلتيكو مدريد يهاجم جريزمان لتفاوضه مع برشلونة
منذ ساعة الا ربع
ساديو ماني يتصدر قائمة هدافي أمم إفريقيا برصيد 3 أهداف
منذ ساعة
الونش أحدث ضحايا المنتخب الوطني بعد كوكا وجنش
منذ ساعة و 10 دقيقة
مؤسس فورمولا ئي يستعد لتدشين سلسلة جديدة من السباقات بالمناطق الوعرة
منذ ساعة و 23 دقيقة
المزيد
الرئيس نيوز
الرئيس نيوز
استمرار غرفة عمليات الوزراء لحين التأكد من استقرار الأوضاع
الرئيس نيوز
المستشار عصر رئيساً للنقض.. ننشر تشكيل المجلس الأعلى للقضاء
الرئيس نيوز
جامعة القاهرة تفصل أستاذ إعلام بعد ثبوت تهمتي التحرش والرشوة
الرئيس نيوز
هاتفيا.. السيسى يبحث مع أمير الكويت تطورات عدد من القضايا الإقليمية
منوعات
مخاوف من استخدام مبيد راوند آب لشركة باير والإصابة بالسرطان
منذ أقل من ساعتين
مخاوف أمريكية من توابع زلزل كاليفورنيا
منذ ساعتين
إنجليزية تتعرض لهجوم وحشى من قبل صديقها السابق
منذ ساعتين و 12 دقيقة
Good Bitch يبدأ فى استقبال مشاريع الأفلام الوثائقية
منذ ساعتين و 21 دقيقة
المزيد
كشكول
كشكول
تعليم الإسكندرية تعلن عن وظائف خالية.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة
كشكول
اعتماد نتائج ثلاث فرق بـ"أصول دين" الزقازيق
كشكول
عميد أصول المنصورة يعتمد نتيجة الفرقة الأولى والرابعة
كشكول
"الصاوى" يعتمد نتيجة الفرقة الرابعة بـ"إعلام" الأزهر
إسلام سياسي
إسلام سياسي
عودة الجدل حول دوافع منع النقاب في تونس
إسلام سياسي
مبادرة الشباب المستقل تحيي الذكرى ال٢٢ لمبادرة الجماعة الإسلامية
إسلام سياسي
بعد شهر من الحادث.. داعش يبنى عملية إرهابية في لبنان
إسلام سياسي
المناوشات تتجدد بين السلفيين والإخوان
مقالات الرأي
يوسف إدوارد
إيواء "المتحرش" ثواب!
ماجد حبته
النيجر.. إرهاب وقمة استثنائية
بسنت حسن
على المحارة
أحمد سليم
إنها مصر
المزيد
الثقافة
"غَرّب مال".. محاكمة جديدة في سيرة بني هلال
منذ 36 دقيقة
ثقافة الإسماعيلية تناقش "قيمة العمل"
منذ حوالي 4 ساعات
ورش فنية متنوعة بثقافة القليوبية
منذ حوالي 4 ساعات
أنشطة متنوعة بثقافة الجيزة
منذ حوالي 4 ساعات
المزيد
صفحتنا ع الفيس بوك
جريدة الدستور - ElDostor News