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رياضة

مؤسس فورمولا ئي يستعد لتدشين سلسلة جديدة من السباقات بالمناطق الوعرة

الجمعة 05/يوليه/2019 - 09:22 م
جريدة الدستور
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يبدو اليخاندرو أجاج مؤسسة سلسلة سباقات فورمولا ئي للسيارات الكهربائية على استعداد لدفع سباقات السيارات الكهربائية إلى النقيض بإطلاقه اليوم الجمعة نسخة من سيارات الدفع الرباعي للأراضي الوعرة والتي ستنافس في أكثر المناطق النائية وصعبة التضاريس في العالم.

ويهدف الاسباني أجاج، الذي سيترك قريبا منصب الرئيس التنفيذي لفورمولا ئي، لإلقاء الضوء على تأثير التغير المناخي مع الترويج للسيارات الكهربائية بواسطة سلسلة جديدة تسمى "اكستريم ئي".

ومنح جيل دي فيران الفائز بسباق انديانابوليس 500 في السابق نموذج اوديسي 21 أول انطلاقة علنية على حلبة جودوود فيستيفال اوف سبيد خلال حدث سيستغرق أربعة أيام ويعتبر أكبر احتفال بصناعة ورياضة السيارات في العالم.

وقال أجاج لرويترز "اعتقد أنه وحش كهربائي قمنا بتصنيعه هنا والشخصية الأنسب للبطولة التي نريد أن ندشنها، هنا ستتحول البطولة إلى واقع. هذا إثبات حقيقي لنهجنا. الناس بحاجة للمس الشيء لتصديقه، نفس الأمر ينطبق على فورمولا ئي. لم يكن أحد يصدق مسألة فورمولا ئي لكننا عندما عرضنا لأول سيارة في فورمولا ئي بدأ الناس يؤمنون بما نقول. لذا فإننا اقتربنا من اليوم الذي سيبدأ فيه الناس في تصديق أن فورمولا ئي ستظهر للعيان".

ومن المقرر أن تبدأ السلسلة الجديدة في 2021 مع احتمال مشاركة عدة شركات مصنعة للسيارات فيها.
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