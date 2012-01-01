استمرار تراجع نشاط صناعة للسيارات في العالم للشهر التاسع

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الجمعة تراجع نشاط شركات صناعة السيارات ومكوناتها للشهر التاسع على التوالي.



وبحسب بيانات مؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت" للمعلومات والبحوث الاقتصادية فقد تراجع أداء 5 قطاعات فرعية للصناعات التحويلية خلال يونيو الماضي وهي المعادن والتعدين، والمعدات التكنولوجية، والسلع الصناعية، والغابات والمنتجات الورقية، والكيماويات.

في الوقت نفسه فإن قطاعي النقل والبنوك سجل أقوى نمو للنشاط الاقتصادي في العالم خلال الشهر الماضي.

وفي أوروبا كان معدل انكماش نشاط قطاع المعادن هو الأكبر منذ نوفمبر 2012، في الوقت الذي واصل فيه القطاع انكماشه للشهر التاسع على التوالي. كما تراجعت الوظائف في قطاع صناعة مكونات السيارات خلال الشهر الماضي بأسرع وتيرة لها منذ حوالي 10 سنوات بحسب التقرير.

وفي الولايات المتحدة تراجع نشاط قطاع التكنولوجيا خلال الشهر الماضي لأول مرة منذ فبراير 2016 بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. في المقابل سجل قطاع الرعاية الصحية أسرع وتيرة نمو بين القطاعات الفرعية الأخرى للاقتصاد الأمريكي.

يذكر أن تقرير "أي.إتش.إس ماركيت" يشمل حوالي 27 ألف شركة قطاع خاص في أكثر من 40 دولة.