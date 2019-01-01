هيئة فلسطينية تدعو عباس لزيارة غزة وإنهاء الانقسام

دعت الهيئة الوطنية الفلسطينية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الجمعة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للقدوم إلى قطاع غزة.



وقالت الهيئة في رسالة وجهتها بختام فعاليات الجمعة الـ65 من مسيرات العودة شرق غزة: "ندعو الرئيس محمود عباس، للقدوم إلى غزة، وعقد الإطار القيادي المؤقت، لوضع حد للانقسام واستعادة الوحدة ومواجهة المؤامرة".