الجمعة 05 يوليه 2019 الموافق 02 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

محافظات

ندوة إرشادية موسعة حول ترشيد المياه بالفرافرة

الجمعة 05/يوليه/2019 - 09:07 م
جريدة الدستور
محمد علي مهدي
طباعة
نفذ مركز ومدينة الفرافرة ندوة مساء اليوم الجمعة، حول قضية المياه وأهمية ترشيدها محليا وقوميا، بحضور اللواء محمد سالمان الزملوط، الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ ورئيس المركز ومسئولي الري بالمحافظة وعدد من المستثمرين وممثلين عن روابط الآبار والمزارعين من الأهالي
وتناولت الندوة التعريف بأهمية ترشيد المياه وحث المواطنين على التحول لأساليب الري الحديث، وتحديد مهلة ثلاثة أشهر للالتزام بالمساحة المحددة لزراعة البرسيم الحجازي وفرض غرامات علي المخالفين أسوة بمخالفات زراعة الأرز.
كما تم مناقشة البدء الفوري في تنفيذ الصنبور الموفر للمياه بالمصالح الحكومية والمنازل بعد حصر الوحدات المحلية للأعداد المطلوبة علي أن يتم تركيبه مجانا للمواطنين.
كما تم الاتفاق على دراسة متوسط إستهلاك الفدان من المياه وتحديد الأصناف التى يتم زراعتها حسب طبيعة كل أرض، موجها بتعميم توصيات الندوة وتنفيذها بالجامعات ومراكز الشباب والمدارس لتعميم الاستفادة منها.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

محافظ القاهرة يعتمد "التعريفة الجديدة " للمواصلات

منذ يوم

الحبس 3 سنوات للمطربة شيما فى "تسهيل الدعارة"

منذ يوم

صدمة داخل معسكر منتخب مصر بعد غياب صلاح

منذ ساعة

ساديو ماني يتصدر قائمة هدافي أمم إفريقيا برصيد 3 أهداف

ads

الصور

image description

100 صورة ترصد توديع المغرب لأمم افريقيا

image description

"بحر وشمس"..راموس يواصل استجمامه مع أسرته على شواطئ الغردقة (صور)

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

image description

ملخص تعادل تونس مع موريتانيا

ads

الأكثر قراءة

بالأرقام والتواريخ.. مراحل زيادة أسعار الوقود في 5 سنوات

الونش أحدث ضحايا المنتخب الوطني بعد كوكا وجنش

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

ليفركوزن يخطط لإعادة لاعب الريال إلى البوندسليجا

ستوديو

أحمد عز يكشف أسباب موافقته على فيلم "الممر".. فيديو

صدمة بعد خروج المغرب من "أمم إفريقيا".. شاهد ماذا قال المعلقون؟

ساديو ماني يهدر ركلة جزاء للسنغال أمام أوغندا (فيديو)

رئيس "مياه الشرب": لدينا 11 محطة لمعالجة المياه على نهر النيل

ads

رياضة

أتليتيكو مدريد يهاجم جريزمان لتفاوضه مع برشلونة

ساديو ماني يتصدر قائمة هدافي أمم إفريقيا برصيد 3 أهداف

الونش أحدث ضحايا المنتخب الوطني بعد كوكا وجنش

مؤسس فورمولا ئي يستعد لتدشين سلسلة جديدة من السباقات بالمناطق الوعرة

الرئيس نيوز

استمرار غرفة عمليات الوزراء لحين التأكد من استقرار الأوضاع

المستشار عصر رئيساً للنقض.. ننشر تشكيل المجلس الأعلى للقضاء

جامعة القاهرة تفصل أستاذ إعلام بعد ثبوت تهمتي التحرش والرشوة

هاتفيا.. السيسى يبحث مع أمير الكويت تطورات عدد من القضايا الإقليمية

منوعات

مخاوف من استخدام مبيد راوند آب لشركة باير والإصابة بالسرطان

مخاوف أمريكية من توابع زلزل كاليفورنيا

إنجليزية تتعرض لهجوم وحشى من قبل صديقها السابق

Good Bitch يبدأ فى استقبال مشاريع الأفلام الوثائقية

كشكول

تعليم الإسكندرية تعلن عن وظائف خالية.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة

اعتماد نتائج ثلاث فرق بـ"أصول دين" الزقازيق

عميد أصول المنصورة يعتمد نتيجة الفرقة الأولى والرابعة

"الصاوى" يعتمد نتيجة الفرقة الرابعة بـ"إعلام" الأزهر

إسلام سياسي

عودة الجدل حول دوافع منع النقاب في تونس

مبادرة الشباب المستقل تحيي الذكرى ال٢٢ لمبادرة الجماعة الإسلامية

بعد شهر من الحادث.. داعش يبنى عملية إرهابية في لبنان

المناوشات تتجدد بين السلفيين والإخوان

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
إيواء "المتحرش" ثواب!
ماجد حبته
النيجر.. إرهاب وقمة استثنائية
بسنت حسن
على المحارة
أحمد سليم
إنها مصر
المزيد
ads

الثقافة

"غَرّب مال".. محاكمة جديدة في سيرة بني هلال

ثقافة الإسماعيلية تناقش "قيمة العمل"

ورش فنية متنوعة بثقافة القليوبية

أنشطة متنوعة بثقافة الجيزة

صفحتنا ع الفيس بوك