ندوة إرشادية موسعة حول ترشيد المياه بالفرافرة

نفذ مركز ومدينة الفرافرة ندوة مساء اليوم الجمعة، حول قضية المياه وأهمية ترشيدها محليا وقوميا، بحضور اللواء محمد سالمان الزملوط، الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ ورئيس المركز ومسئولي الري بالمحافظة وعدد من المستثمرين وممثلين عن روابط الآبار والمزارعين من الأهالي

وتناولت الندوة التعريف بأهمية ترشيد المياه وحث المواطنين على التحول لأساليب الري الحديث، وتحديد مهلة ثلاثة أشهر للالتزام بالمساحة المحددة لزراعة البرسيم الحجازي وفرض غرامات علي المخالفين أسوة بمخالفات زراعة الأرز.

كما تم مناقشة البدء الفوري في تنفيذ الصنبور الموفر للمياه بالمصالح الحكومية والمنازل بعد حصر الوحدات المحلية للأعداد المطلوبة علي أن يتم تركيبه مجانا للمواطنين.

كما تم الاتفاق على دراسة متوسط إستهلاك الفدان من المياه وتحديد الأصناف التى يتم زراعتها حسب طبيعة كل أرض، موجها بتعميم توصيات الندوة وتنفيذها بالجامعات ومراكز الشباب والمدارس لتعميم الاستفادة منها.