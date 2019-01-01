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رياضة

الأرجنتين تطالب بإجابات بشأن مزاعم تدخل رئاسي برازيلي بـ"في أيه آر"

الجمعة 05/يوليه/2019 - 09:07 م
جريدة الدستور
وكالات
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تقدم الاتحاد الأرجنتين لكرة القدم الجمعة بطلب من الشركة المزودة لتقنية الفيديو "في أيه آر" المستخدمة في بطولة كوبا أميركا، لمعرفة إذا كان الفريق الأمني لرئيس البرازيل جاير بولسونارو تدخل في مباراة نصف النهائي التي خسرها ليونيل ميسي ورفاقه أمام البرازيل المضيفة.
وخسر منتخب الأرجنتين المباراة بهدفين نظيفين أمام غريمه البرازيلي تحت أنظار رئيس البلد المضيف بولسونارو الذي كان حاضرا في ملعب "مينيراو ستاديوم" في بيلو هوريزونتي حيث اعترض الأرجنتينيون على عدم اللجوء الى "في أيه آر" للنظر بركلتي جزاء طالبا بهما خلال اللقاء.
وتقدم الاتحاد الأرجنتيني باعتراض رسمي أمام اتحاد أميركا الجنوبية "كونميبول" بشأن ما اعتبره "أخطاء تحكيمية خطيرة وجسيمة" في المباراة، وبعث رئيسه كلاوديو تابيا رسالة من ست صفحات الى الاتحاد القاري، منتقدا فيها رئيس البرازيل بولسونارو لأن ما قام به الأخير يعتبر "مظاهر سياسية واضحة" تضمنت "لفة شرف أولمبية حول الملعب في نهاية الشوط الأول".
واعتبر تابيا أن الحكم الإكوادوري رودي زامبرانو "أغفل بشكل غير مبرر استخدام +في أيه آر+ في حركتين محددتين على الأقل، ما أثر بشكل واضح على النتيجة النهائية للمباراة".
ثم قرر الاتحاد الأرجنتيني الذهاب أبعد من ذلك، موضحا في موقعه "نحن قلقون جدا من أن وسائل إعلام برازيلية ومواقع أخبارية تتحدث عن مشاكل محتملة وتدخل في نظام الاتصال بين غرفة تشغيل الفيديو والمسؤولين الميدانيين".
وتابع البيان المذيل بتوقيع رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الأرجنتيني فيديريكو بيليغوي "وفقا للروايات التي تم ذكرها، فإن هذا التدخل كان سببه فريق الأمن التابع للرئيس جاير بولسونارو".
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