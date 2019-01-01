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مصر

وزيرة السياحة: منطقة وسط البلد تعد كنزا تاريخيا وواحدة من أشهر المناطق في الشرق الأوسط

الجمعة 05/يوليه/2019 - 09:07 م
جريدة الدستور
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نشرت صفحة (Experience Egypt)، التابعة للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة فيلمًا ترويجيًا لمنطقة وسط البلد والقاهرة الخديوية والذى تضمن لقطات مصورة للشوارع والمباني بالمنطقة.

ويأتي هذا ضمن خطوات عديدة تتخذها الهيئة لتحديث آليات الترويج والتنشيط والتوسع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك وفقا للمحور الثالث لبرنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الخاص بالترويج والتنشيط.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، في الفيلم، إلى أن منطقة وسط البلد في القاهرة تعد كنزا تاريخيا وأنها واحدة من أشهر المناطق في الشرق الأوسط، ودعت السائحين لزيارتها.

وقالت الوزيرة ان الشوارع والمبانى الموجودة بمنطقة وسط البلد، والتي تشهد على حقبة هامة من تاريخ مصر الحديث، تعيد المارين بها إلى زمن جميل وتذكرهم بالعديد من الأفلام المصرية القديمة التى صورت بها.

وقالت وزيرة السياحة إن الكثيرين حول العالم يأتون لأماكن بعينها بمنطقة القاهرة الخديوية، لأنهم إما قرأوا عنها في الكتب أو شاهدوها في الأفلام المصرية القديمة.

وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها لكافة المجهودات المبذولة لتطوير منطقة وسط البلد والقاهرة الخديوية لاحياء المنطقة، ورفع وتحسين بنيتها التحتية وتجميل شوارعها ومبانيها.

جدير بالذكر أن هذا الفيديو تم نشره على كافة مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالوزارة والوزيرة، وقد لاقي تفاعلا كبيرا من متابعي هذه المواقع.

ويتضمن الفيلم خلال جولة الوزيرة في معرض الصور الذي أقامته منصة "Gyptian" الفنية لمجموعة من الشباب المبدع في ممر كوداك بمنطقة وسط البلد تحت عنوان "رؤية جانب آخر".
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