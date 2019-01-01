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رياضة

محمد صلاح يشارك في مران المنتخب

الجمعة 05/يوليه/2019 - 09:06 م
جريدة الدستور
وكالات
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شارك محمد صلاح، لاعب وسط ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري لكرة القدم، في مران الفراعنة الذى أقيم باستاد الكلية الحربية اليوم الجمعة، ليعلن جاهزيته لمباراة الغد أمام جنوب إفريقيا في دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وكان صلاح غاب عن تدريبات المنتخب أمس الخميس بناء على تعليمات من طبيب المنتخب، وبالاتفاق مع خافيير أجيرى المدير الفني للمنتخب بعد تعرضه لنزلة برد، وفضل أجيرى إراحة اللاعب أمس خوفا من تدهور حالته الصحية.

يذكر أن مباراة جنوب إفريقيا تقام باستاد القاهرة غدا السبت.
ووصل الفراعنة إلى دور الـ16 بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، فيما احتل منتخب جنوب إفريقيا المركز الثالث بالمجموعة الرابعة.
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