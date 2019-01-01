مخاوف من استخدام مبيد راوند آب لشركة باير والإصابة بالسرطان

أعلن مجلس مدينة سيدني، اليوم الجمعة، أنه يعيد النظر في طريقته في التعامل مع الأعشاب الضارة التي تشمل استخدام مبيد راوند آب الذي تنتجه شركة باير، بعدما بدأت مجالس بلدية أخرى في أستراليا الامتناع عن استخدامه بسبب مخاوف من وجود صلات محتملة بمرض السرطان.



وقالت متحدثة باسم مجلس المدينة في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز إن المجلس، الذي يندرج المركز التجاري بالمدينة تحت سلطته، "يستعرض طرق تعامله مع الأعشاب ويدرس تكنولوجيات أخرى".



وأضافت أن مجلس مدينة سيدني يستخدم مبيد راوند آب في الوقت الراهن "كملاذ أخير... بأقل كميات ممكنة عندما تكون الوسائل الأخرى للتخلص من الأعشاب غير فعالة".



وتقول شركة باير، إن مبيد راوند آب آمن ومدعوم من عدة جهات تنظيمية، على الرغم من أن باحثين اكتشفوا أن مادة جليفوسات، المكون الرئيسي في المبيد، قد تكون مسرطنة.



ودفعت الشركة الألمانية تعويضات ضخمة في الولايات المتحدة في العام الحالي بعد اتهامات بأن منتجها يسبب السرطان، وأدى ذلك لانهيار سعر أسهمها.