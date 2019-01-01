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طريقة عمل المكرونة الوايت صوص فى 45 دقيقة

الجمعة 05/يوليه/2019 - 08:58 م
جريدة الدستور
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تتصدر المكرونة وايت صوص عرش الماكولات سريعه التحضير،يمكن تحضيرة فى 45 دقيقة،ومعجبينها من الكبار والصغار،ولتكون وجبة متكاملة يمكن إضافاتها مع المشروم أو الفراخ.

ولتعرف على مكونات المكرونة وايت صوص لتكفى 3 افراد:

- 500 جرام مكرونة
- ربع كجم من صدور الدجاج المقطعة
- كوب مشروم طازج مقطع شرائح
- 2 ملعقة جبن شيدر مبشور أو موتزاريلا
- ملعقتين بقدونس مفروم للتنزين
- بهارات: ملح فلفل وكمون وقرفة وزنجبيل
- 2 ملعقة زيت
- 2 ملعقة زبد
-2 كوب حليب
-2 كوب دقيق

ولتعرف على طريقة عمل مكرونة وايت صوص

-اسلقي المكرونة وصفيها واتركيها جانبًا.

- وفي وعاء على النار شوحي الدقيق مع الزبدة، ثم ضيفي الحليب وقلبيه جيدًا حتى يكون خفيفًا وليس ثقيلًا كالبشاميل، وضيفي له البهارات.

- وفي وعاء آخر شوحي المشروم والدجاج مع بصلة متوسطة مبشورة وضيفي لها الثوم المهروس.

- وفي وعاء ضيفي المكرونة المسلوقة ثم ضيفي الدجاج والمشروم ثم اسكبي فوقه خليط الصوص الأبيض ثم رشي البقدونس للتزيين والجبن الشيدر.
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