طريقة عمل المكرونة الوايت صوص فى 45 دقيقة

تتصدر المكرونة وايت صوص عرش الماكولات سريعه التحضير،يمكن تحضيرة فى 45 دقيقة،ومعجبينها من الكبار والصغار،ولتكون وجبة متكاملة يمكن إضافاتها مع المشروم أو الفراخ.



ولتعرف على مكونات المكرونة وايت صوص لتكفى 3 افراد:



- 500 جرام مكرونة

- ربع كجم من صدور الدجاج المقطعة

- كوب مشروم طازج مقطع شرائح

- 2 ملعقة جبن شيدر مبشور أو موتزاريلا

- ملعقتين بقدونس مفروم للتنزين

- بهارات: ملح فلفل وكمون وقرفة وزنجبيل

- 2 ملعقة زيت

- 2 ملعقة زبد

-2 كوب حليب

-2 كوب دقيق



ولتعرف على طريقة عمل مكرونة وايت صوص



-اسلقي المكرونة وصفيها واتركيها جانبًا.



- وفي وعاء على النار شوحي الدقيق مع الزبدة، ثم ضيفي الحليب وقلبيه جيدًا حتى يكون خفيفًا وليس ثقيلًا كالبشاميل، وضيفي له البهارات.



- وفي وعاء آخر شوحي المشروم والدجاج مع بصلة متوسطة مبشورة وضيفي لها الثوم المهروس.



- وفي وعاء ضيفي المكرونة المسلوقة ثم ضيفي الدجاج والمشروم ثم اسكبي فوقه خليط الصوص الأبيض ثم رشي البقدونس للتزيين والجبن الشيدر.