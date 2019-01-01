أمن الغربية يكثف التحقيقات حول وفاة طفلة في دورة مياه

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من جهودها للتحقيق في بلاغ مفتش صحة مركز السنطة، باشتباهه في وفاة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات جنائيا بقرية القرشية أثناء استحمامها بمنزل أسرتها.



كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من اللواء سعيد شكرى، مدير إدارة البحث الجنائى بالغربية، بورود بلاغ لمركز شرطة السنطة بورود بلاغ من مفتش صحة مركز السنطة بأنه أثناء توقيعه الكشف الطبي على المتوفاة اشتبه في وفاتها جنائيا.



وانتقل نائب مأمور مركز السنطة، المقدم عمرو فؤاد، والعقيد أحمد خيري، رئيس فرع البحث الجنائي بالسنطة وزفتى والرائد محمد الدهراوي رئيس المباحث لمعرفة سبب الوفاة.



وبسؤال والدتها قررت بشعور نجلتها بحالة إعياء، وتوفيت قبل نقلها للمستشفى ولم تتهم أحدا بالتسبب فـي ذلك.



وأخطرت النيابة العامة، وقررت نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي بالسنطة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.