أسامواه جيان وأندريه أيوا يؤكدان تكاتف لاعبي غانا من أجل تحقيق لقب كأس أمم إفريقيا

أكد نجما المنتخب الغاني الأول لكرة القدم، أسامواه جيان وأندريه أيو، على الترابط والتكاتف بين لاعبي منتخب "النجوم السوداء" من أجل تحقيق لقب النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية (مصر 2019).



ومن المقرر أن يلتقي منتخب غانا مع نظيره التونسي يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك في ختام مباريات دور الـ 16 بالبطولة القارية.



وقال جيان - في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للبطولة اليوم الجمعة - "نحترم المنتخب التونسي، لكن الجميع على قلب رجل واحد من أجل الفوز والتأهل للدور ربع النهائي".



ومن جانبه، أوضح أندريه أيو، أن هدف غانا هو حصد اللقب القاري وليس عبور الدورين الأول والثاني فحسب.. مشيرا إلى أنه وزملاءه سيسعون لفرض أسلوبهم في مواجهة تونس من أجل الفوز باللقاء.

