الجمعة 05 يوليه 2019 الموافق 02 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

رياضة

أسامواه جيان وأندريه أيوا يؤكدان تكاتف لاعبي غانا من أجل تحقيق لقب كأس أمم إفريقيا

الجمعة 05/يوليه/2019 - 08:50 م
جريدة الدستور
طباعة
أكد نجما المنتخب الغاني الأول لكرة القدم، أسامواه جيان وأندريه أيو، على الترابط والتكاتف بين لاعبي منتخب "النجوم السوداء" من أجل تحقيق لقب النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية (مصر 2019).

ومن المقرر أن يلتقي منتخب غانا مع نظيره التونسي يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك في ختام مباريات دور الـ 16 بالبطولة القارية.

وقال جيان - في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للبطولة اليوم الجمعة - "نحترم المنتخب التونسي، لكن الجميع على قلب رجل واحد من أجل الفوز والتأهل للدور ربع النهائي".

ومن جانبه، أوضح أندريه أيو، أن هدف غانا هو حصد اللقب القاري وليس عبور الدورين الأول والثاني فحسب.. مشيرا إلى أنه وزملاءه سيسعون لفرض أسلوبهم في مواجهة تونس من أجل الفوز باللقاء.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

زلزال بقوة 4.4 ريختر يشعر به بعض سكان القاهرة

منذ يوم

إقبال كبير على مبادرة الداخلية "كلنا واحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة (فيديو)

منذ ساعة و 13 دقيقة

الزمالك يخسر وديته الأولى في معسكر قبرص

منذ يوم

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى غرق سيارة بمصرف زراعى بالوادى الجديد

ads

الصور

image description

"بحر وشمس"..راموس يواصل استجمامه مع أسرته على شواطئ الغردقة (صور)

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

image description

ملخص تعادل تونس مع موريتانيا

image description

90 صورة.. ترصد مباراة غانا وغينيا بيساو

ads

الأكثر قراءة

بالأرقام والتواريخ.. مراحل زيادة أسعار الوقود في 5 سنوات

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

حارس زيمبابوي المتهم بالتفويت لـ"الكابتن": أفكر في الانتحار

ليفركوزن يخطط لإعادة لاعب الريال إلى البوندسليجا

ستوديو

نبيل الحلفاوي عن هزيمة منتخب المغرب: مات الكلام

بكري يكشف تفاصيل الضغوط الأوروبية على مصر للإفراج عن أعضاء تنظيم الأمل

أحمد البحيري: نطالب بنسف قانون الإيجار القديم (فيديو)

معرض "الدقي المخفض للكتاب".. فعاليات متنوعة لنشر ثقافة القراءة

ads

رياضة

إلغاء مباراة سيرينا وموراي بالزوجي المختلط في ويمبلدون

أسامواه جيان وأندريه أيوا يؤكدان تكاتف لاعبي غانا من أجل تحقيق لقب كأس أمم إفريقيا

البنزرتي يعود لتدريب النجم الساحلي التونسي

بالفيديو.. بنين تفجر كبرى مفاجآت الكان وتطيح بالمغرب من دور الـ16

الرئيس نيوز

جامعة القاهرة تفصل أستاذ إعلام بعد ثبوت تهمتي التحرش والرشوة

هاتفيا.. السيسى يبحث مع أمير الكويت تطورات عدد من القضايا الإقليمية

بالأرقام.. ننشر تعريف الركوب الجديدة داخل محافظة الجيزة

زلزال في شمال حلوان يشعر به سكان القاهرة

منوعات

علماء يكتشفون طريقة غريبة تقضي على السرطان

اكتشاف جماجم أعيد تشكيلها لتشبه "البيضة" في طقوس غريبة

مزاد علني على مسدسين مصنوعين من "نيزك"

تعرف على العمر الافتراضى لمنتجات التجميل

كشكول

أولياء أمور مدرسة بأكتوبر: أولادنا في وضع غير إنساني..70 في الفصل الواحد

تنظيم الدورة الرياضية الأولى لجامعات القناة وسيناء

بالصور.. فرش ملاعب مدارس الوادي الجديد بالنجيلة الصناعية

نوعية عين شمس تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من الطلاب ضعاف السمع

إسلام سياسي

عودة الجدل حول دوافع منع النقاب في تونس

مبادرة الشباب المستقل تحيي الذكرى ال٢٢ لمبادرة الجماعة الإسلامية

بعد شهر من الحادث.. داعش يبنى عملية إرهابية في لبنان

المناوشات تتجدد بين السلفيين والإخوان

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
إيواء "المتحرش" ثواب!
ماجد حبته
النيجر.. إرهاب وقمة استثنائية
بسنت حسن
على المحارة
أحمد سليم
إنها مصر
المزيد
ads

الثقافة

ثقافة الإسماعيلية تناقش "قيمة العمل"

ورش فنية متنوعة بثقافة القليوبية

أنشطة متنوعة بثقافة الجيزة

"اليونسكو" توافق على إدراج بابل ضمن لائحة التراث العالمي

صفحتنا ع الفيس بوك