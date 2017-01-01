انفصال الفنانة إيمان أيوب عن زوجها المصور السينمائى زكريا عامر

أعلنت الفنانة إيمان أيوب، انفصالها عن زوجها المصور والمونتير السينمائي زكريا عامر، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وقالت إيمان:"أنا انفصلت عن زوجي السابق زكريا عامر".



وكانت قد تزوجت الفنانة إيمان أيوب من المصور السينمائي زكريا عامر في مايو من عام 2018 في عقد قران أقيم في مسجد الحسين، بصحبة الأهل والأقارب.



وتم التعارف بينهما في مسلسل "البيت الكبير" إخراج محمد النقلي الذي يذاع حاليا على القنوات الفضائية.



وزكريا عامر، قدم العديد من الدراما التليفزيونية والسينمائية والفيديو كليب، وحاز علة العديد من الجوائز الفنية، وشارك فى الكثير من الأعمال الفنية، وهو من عائلة فنية، حيث إن والده كبير مهندسي الصوت في تاريخ الإذاعة المصرية الهندس زكريا عامر.