آرسنال الإنجليزي يتقدم بعرض لضم لوكاس فاسكيز من ريال مدريد

تقدم نادي آرسنال الإنجليزي بعرض لضم جناح ريال مدريد الإسباني لوكاس فاسكيز، الذي تهتم أيضا أندية إنترميلان الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي بالحصول على خدماته خلال الانتقالات الصيفية.



وأفادت صحيفة "آس" الإسبانية اليوم الجمعة بأن العرض يبلغ قيمته 32 مليون يورو إضافة إلى مكافآت بقيمة 3 ملايين يورو، موضحة أن إدارة الريال لا تمانع في قبول العرض المقدم للاعب البالغ من العمر 28 عاما.



وأشارت الصحيفة إلى أن فاسكيز، الذي لعب 9 مباريات دولية مع منتخب إسبانيا، يطمح للمشاركة مع منتخب بلاده في "يورو 2020"، لذلك يسعى لضمان اللعب بصفة دائمة بقدر الإمكان، لكن وصول لوكا يوفيتش ورودريجو إلى النادي المدريدي لن يوفر له ذلك في ظل تواجد فينسيوس جونيور أيضا.