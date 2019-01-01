تشكيل مباراة السنغال وأوغندا بدور الـ ١٦ لبطولة أمم أفريقيا

يبدأ منتخبا السنغال وأوغندا مباراة اليوم باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات دور الـ ١٦ لكأس أمم أفريقيا، بالقوة الضاربة في اللقاء الذي ينطلق في تمام التاسعة مساء.



وجاءت اختيارات أليو سيسيه مدرب السنغال كالتالي:

حراسة المرمى: جوميز.

خط الدفاع: جاساما، يوسف سابالي، خاليدو كوليبالي، شيخو كوياتي.

خط الوسط: نديياي، إدريسا جاي، سافيت.

خط الهجوم: سار، مباي نيانج، ساديو ماني.

ويبدأ سيباستيان ديسابر مدرب أوغندا اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أونيانجو

الدفاع: موجابي - جوكو ـ حسن واساو - جودفري والوسيمبي

الوسط: أزيرا – فاروق ميا - عبده لومالا – خالد أوتشو - اوكوي

الهجوم: باتريك كادو



وتأهل السنغال بصفته وصيف المجموعة الثالثة خلف الجزائر بينما جاء تأهل أوغندا بعد احتلال المركز الثاني بالمجموعة الأولى خلف منتخب مصر.



وينتظر الفائز من مباراة اليوم في دور الثمانية الفائز من مواجهة المغرب وبنين المقامة حاليا باستاد السلام.