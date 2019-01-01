آل ثاني: هناك عواقب وخيمة سيتحملها تميم إذا لم يترك الحكم

قال المعارض القطري فهد ال ثاني اليوم عبر حسابه على موقع تويتر، إن تميم بن حمد يعلم جيدآ الكم الهائل من ملفات الإجرام والفساد والإرهاب المحيطه به، وهو الآن يعلم أن هناك خيارات تتعلق بتنازله عن الحكم مقابل ضمان له ولأسرته، ويعلم ماهي العواقب في حال لم يوافق على التنازل ونعلم أن إدارة قطر ليس بيده بشكل كامل.



يأتي هذا في الوقت الذي يدعم فيه نظام الحمدين وحكومة قطر الجماعات الارهابية حول العالم لاسيما الحوثيين، كما أن تميم يدعم وبشكل خاص النظام الإيراني كما أنه يدعم حزب الله في لبنان بسبب فشل إيران في تمويل الحزب بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.