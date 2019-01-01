الزمالك يخسر وديته الأولى في معسكر قبرص

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام فريق إيل ليماسوس بطل كأس قبرص في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم في قبرص بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.



تقدم الزمالك أولا عن طريق أحمد مدبولي في الدقيقة الرابعة وتعادل فريق ليماسوس في الدقيقة التاسعة، وأضاف محمد إبراهيم الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة الـ 39، ثم أحرز عمر السعيد الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وفي الشوط الثاني أحرز فريق إيل ليماسوس 3 أهداف لينهي المباراة بفوزه 4-3.



وشهد الشوط الأول في معظمه سيطرة للزمالك، وتألق محمد إبراهيم وضاعت أكثر من فرصة بعد هدف مدبولي الأول، اثنتان من محمد ابراهيم وأخري من حازم إمام.



ودفع خالد جلال المدير الفني للزمالك بالتونسي حمدي النقاز بدلا من أحمد مدبولي في الشوط الثاني للمباراة، كما دفع بمحمد عنتر بدلا من أحمد سيد زيزو ويوسف أحمد حسن بدلا من عمر السعيد وإبراهيم حسن بدلا من حازم إمام، كما شارك أيمن حفني في الدقيقة الـ 24 بدلا من محمد إبراهيم، واختتم جلال تغييرات الزمالك بإشراك محمود الشحات بدلا من محمود عبدالعزيز.



ومن المقرر أن يخوض الزمالك 3 مباريات ودية أخرى في معسكره الحالي بقبرص استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.