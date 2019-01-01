قطر تستغيث بترامب لينقذها من ظلم تميم ونظام الحمدين

طالب المعارض القطري فهد ال ثاني اليوم، الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالتدخل بخصوص قضايا كثيرة جدا منها، أن المراقبين الدوليين يرون أن هناك العديد من قضايا انتهاك حقوق الانسان في قطر، منها على سبيل المثال لا الحصر لطيفه المسيفري وحقوق الغفران في قطر ودعم الارهاب واضاف ال ثاني، ان الخناق بدأ يضيق على تنظيم الحمدين الارهابي.



يذكر أن نظام تميم قد حرم قبيلة الغفران من حقوقهم في الحصول على الجنسية القطرية على الرغم من ان الشيخة موزة والدة تميم نفسه مزودجة الجنسية اى انها كويتية قطرية، كما ان القانون القطري يعاقب مزوجي الجنسية.



وفيما يخق قضية لطفية المسيفري فهي ناشطة حقوقية أذاعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ارائها حول مدى فساد وظلم نظام الحمدين، حيث اعتقلتها الحكومة القطرية دون ابداء الأسباب سوى إنها صرحت برأيها عبر السناب شات.