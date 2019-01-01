السيسي يبحث مع أمير الكويت تطورات القضايا الإقليمية بالمنطقة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أهمية تضافر الجهود العربية فى مواجهة تحديات المنطقة.



وأجرى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم الجمعة بأمير دولة الكويت.



الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية، حيث تم تأكيد أهمية تضافر الجهود العربية فى مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة حفاظًا على الأمن القومي العربي، حيث أعرب أمير الكويت عن تقدير بلاده العميق للجهود المصرية التي تقوم بها على الساحة العربية على نحو يرسخ من دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي.



كما تم بحث بعض الموضوعات في إطار علاقات التعاون الثنائي، حيث ثمن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح العلاقات المتميزة والأخوية بين البلدين، مؤكدًا استمرار الموقف الكويتي الثابت والداعم لأمن مصر واستقرارها، مشيدا بتميز العلاقات المصرية الكويتية، في إطار أواصر المودة والأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، معربًا عن حرص الكويت على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بينهما، فضلًا عن مواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.



من جانبه، أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تستمد متانتها ورسوخها من علاقاتهما التاريخية وإيمانهما بوحدة الهدف والمصير، مؤكدا استمرار البناء على حجم الزخم الذي تشهده أطر التعاون الثنائى بين البلدين فى شتى المجالات، فضلًا عن دفع آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة في منطقتنا العربية.