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حوادث

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى الزيتون دون إصابات

الجمعة 05/يوليه/2019 - 07:47 م
جريدة الدستور
هدير مصطفي
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تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية بعقار فى الزيتون، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى الزيتون، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم إخماد الحريق.
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