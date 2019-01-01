قائدة سفينة سي وتش الألمانية: زيهوفر ليست "لديه رغبة" في تقديم المساعدة

انتقدت قائدة سفينة سي وتش الإغاثية الألمانية، كارولا راكيته الحكومة الألمانية وبصفة خاصة وزير خارجيتها هورست زيهوفر بسبب تعاملهم مع المهاجرين الذين تم إنقاذهم.

وقالت راكيته 31 عاما لمجلة "دير شبيجل" الإخبارية الألمانية: " لقد شعرت أنهم تركوني وحدي".

كانت قاضية تحقيقات ألغت قرارا بالإقامة الجبرية على راكيته أمس الخميس.

وكان قد حظر عليها من قبل قيادة سفينة الإنقاذ "سي وتش 3" وعلى متنها 40 مهاجرا إلى جزيرة لامبيدوسا.

وفي الوقت الذي كانت فيه سفينة الإغاثة الألمانية "سي وتش 3" تنتظر تصريحا بالرسو على شاطئ الجزيرة تكون لدى راكيته شعور بأنه لا يوجد أحد على المستوى الدولي ولا المستوى الوطني يريد المساعدة حقا.

وذكرت راكيته: "ظلوا يستمتعون بوقتهم بينما نحن نعاني مع 40 شخصا تم إنقاذهم على متن السفينة".

وأضافت أن إدارات مدن ألمانية عرضت استقبال المهاجرين على متن السفينة "سي وتش 3"، مبينة أن "الأمر فشل بعد ذلك بسبب وزير الداخلية هورست زيهوفر الذي لم يبد رغبة في قبول عروض هذه المدن".