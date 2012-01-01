ويندوز 10 الجديد لا يمكن تثبيته على حواسيب ماك القديمة

أعلنت شركة مايكروسوفت أن النسخة الحديثة من ويندوز 10 رقم 1903 لا يمكن تثبيتها على أجهزة أبل ماك، التي تم طرحها في الأسواق قبل عام 2012، وذلك بسبب مشاكل تتعلق بالتوافق مع برامج التشغيل.



وأضافت الشركة الأمريكية أن المشكلة ذاتها يمكن أن تحدث مع حواسيب الماك الحديثة، وذلك بسبب الإصدار القديم من برنامج Boot Camp، الذي يسمح بتثبيت نظام التشغيل ويندوز إلى جانب نظام التشغيل أبل macOS.



وفي هذه الحالة تظهر للمستخدم رسالة الخطأ “MAC HAL Driver - machaldriver.sys”، حينئذ يتعين على المستخدم تحديث برنامج Boot Camp.



وبعدها تزداد فرص تثبيت الإصدار رقم 1903 من ويندوز 10. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن مايكروسوفت تَعد بتقديم حل لهذه المشكلة بحلول نهاية الشهر الجاري.