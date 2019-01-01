محافظ الشرقية يتابع حركة المواقف ومحطات الوقود ومستودعات الغاز

اجتمع محافظ الشرقية مع اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية لمتابعة حركة المواقف ومحطات الوقود ومستودعات الغاز وذلك بعد إقرار زيادة أسعار المنتجات البترولية.



أكد محافظ الشرقية أنه أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتي المرور والمواقف لإحكام الرقابة والسيطرة على المواقف العمومية وإلزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة وإتخاذ كافة الإجراءات القانوينة حيال المخالفين، مشيرا إلى أنه لن يترك المواطن فريسة أمام جشع ضعاف النفوس من السائقين غير الملتزمين.



ومن جانبه أكد اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية أنه تم التنبيه على رجال المرور بالمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم والإستفسار من الركاب عن الأجرة التي يتم تحصيلها للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة والتعامل مع أي موقف طاريء يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على مباحث التموين بالمرور المفاجيء على محطات الوقود ومستودعات الغاز والأسواق للتأكد من توافر الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطنين وعدم التلاعب في الأسعار والالتزام بالأسعار المحددة تفاديًا لابتزاز المواطنين.