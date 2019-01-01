هاليب تتغلب على أزارينكا في ويمبلدون

كان من المفترض أن تمر سيمونا هاليب بعام هادئ لكن خلال ساعة وأكثر قليلا على الملعب الرئيسي في بطولة ويمبلدون للتنس قدمت أداء رائعا لتسحق فيكتوريا أزارينكا 6-3 و6-1 لتبلغ الدور الرابع اليوم الجمعة.

وتراجع أداء هاليب بشكل ملحوظ منذ فوزها بلقب بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي لتفشل في عدة مباريات نهائية في البطولات الكبرى وقالت إن نيتها في 2019 التخفيف من انشغالها ذهنيا.

ومع ذلك بددت كل المخاوف بشأن تراجع شغفها بالانتصارات بشكل قاطع من خلال الهيمنة على مواجهتها أمام أزارينكا، المصنفة الأولى على العالم سابقا، وحرمانها من تشكيل أي خطورة.

وكسرت هاليب ارسال منافستها المصنفة 40 عالميا في الشوط الرابع للمجموعة الأولى لتتقدم 3-1 لتحصل على أفضلية سهلت الأمور تماما أمام المصنفة السابعة لتفوز بالأشواط الستة التالية.

وفرغت لاعبة روسيا البيضاء احباطها بإلقاء مضربها على العشب لتحصل على تحذير من الحكم قبل أن تنزل على ركبتها وتضع يديها على رأسها عقب إعادة ضربة سهلة في الشبكة.

وأدركت أزارينكا، التي تجاوزت منافستها في الدور الثاني بسهولة عبر الفوز في 12 شوطا متتاليا، التعادل 1-1 في المجموعة الثانية قبل أن تحسم اللاعبة الرومانية خمسة أشواط متتالية وتقتنص الفوز.

وستلتقي هاليب مع الفائزة من مواجهة الأمريكية كوري جوف (15 عاما) والسلوفينية بولونا هيركوج.

وقالت هاليب "مدربي سيشاهد هذه المباراة (لقاء جوف وهيركوج).







