غدًا.. انقطاع المياه عن مدينة ملوي بالمنيا لأعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، عن انقطاع المياه عن مدينة ملوي وبعض القرى التابعة لها غدًا السبت من الساعة الرابعة صباحًا، وحتى الساعة الخامسة مساءً.



وذكرت محافظة المنيا - في بيان على صفحتها الرسمية اليوم الجمعة - أنه جاء ذلك بسبب القيام بأعمال الصيانة الدورية لخط 900 المغذي لمدينة ملوي وبعض القرى التابعة لها، مشيرة إلى أن الشركة ستقوم بالتنسيق مع الوحدة المحلية، بتوفير سيارات مياه الشرب للمواطنين لحين انتهاء أعمال الصيانة.