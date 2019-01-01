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عالم

قرية إندونيسية تطلق صغار السلاحف في المياه للحفاظ عليها

الجمعة 05/يوليه/2019 - 07:41 م
جريدة الدستور
وكالات
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على شاطئ في جزيرة بالي الإندونيسية، أطلق نشطاء مدافعون عن البيئة حوالي 80 من صغار السلاحف المائية في المياه مع سعيهم للتصدي للصيد الجائر في الحياة البرية في المنطقة.

وكان قتل السلاحف سواء لتناولها أو لبيع جلودها ذات يوم عملا شائعا بين الصيادين في القرية الواقعة بمحاذاة شاطئ تيجال بيسار، لكن نشطاء محليين يقولون إن حملات زيادة الوعي والحملة القانونية أسهمت في انخفاض الصيد الجائر والاستهلاك والاتجار في السلاحف.

وحضر سكان محليون وسياح الحدث الذي أقيم اليوم الجمعة (5 يوليو) وقام أطفال بإطلاق صغار السلاحف المائية في المياه.

واعتنى صيادون محليون ببيض السلاحف في أعشاشها في الرمال قبل أن يفقس البيض يوم الاثنين الماضي.

وقالت ني كيتوت منتيكاواتي وهي ممثلة عن مجتمع الحفاظ على السلاحف في بالي إن الصيادين هم من بادروا بحماية بيض السلاحف من الحيوانات الأخرى.
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