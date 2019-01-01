ترامب: الاحتياطي الفدرالي "لا يدري ماذا يفعل"

شن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة هجوما جديدا على الاحتياطي الفدرالي، متهما اياه بانعدام الكفاءة لفشله في تحفيز الاقتصاد.



وقال للصحافيين في البيت الابيض حول المصرف المركزي "لو كان لدينا فدرالي يخفّض معدلات الفائدة، كنا لنصبح مثل صاروخ فضائي".



وأضاف "لكن ليس لدينا فدرالي يدري ماذا يفعل".



وتراجعت أسهم وول ستريت صباح الجمعة، مع اعتقاد المستثمرين أن بيانات شهر يونيو القوية حول معدلات الوظائف قد تجعل خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا الشهر أقل ترجيحا.



وأعلنت وزارة العمل الأميركية أضافة أصحاب العمل 224،000 وظيفة جديدة خلال يونيو، بمعدل أعلى مما كان متوقعا.



وقال ترامب الجمعة إن الأرقام المتعلقة بالوظائف "كانت جيدة بالفعل بشكل غير متوقع، وبلدنا يستمر في تقديم أداء جيد حقا، ونحن مسرورون للغاية بذلك"، مؤكدا "سنحطم أرقاما قياسية".



ومنذ العام الماضي يثير ترامب غضب المصرف المركزي ورئيسه جيروم باول على وجه الخصوص بتحطيمه التقاليد السياسية التي تجعل الرؤساء في البيت الابيض يحجمون عن التعليق على السياسة النقدية.



وتجاهل باول تعليقات ترامب الساخرة، مصرا على الاستقلال السياسي لمجلس الاحتياطي الفدرالي.