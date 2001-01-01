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بالفيديو.. النصيري يدرك التعادل للمغرب أمام بنين بعد خطأ فادح
الجمعة 05/يوليه/2019 - 07:38 م
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أدرك يوسف
النصيري
التعادل لمنتخب
المغرب
في مباراته
أمام
بنين
في دور الـ16 من بطولة
كأس
الأمم
الأفريقية
2019.
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