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اقتصاد

الهند تعتزم زيادة الاستثمار والإنفاق على مشروعات البنية التحتية

الجمعة 05/يوليه/2019 - 07:39 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت الحكومة الهندية، اعتزامها تنفيذ إصلاحات هيكلية لزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي وخلق المزيد من الوظائف بهدف مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد الهندي وتتراوح بين تراجع النمو وضعف الإنفاق الاستهلاكي.

جاء ذلك في الوقت الذي عرضت فيه وزيرة المالية "نيرمالا سيثارامان" الموازنة الاتحادية للهند للعام المالي الجديد، والتي تتضمن أولويات الولاية الثانية لرئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" بعد فوزه الساحق في الانتخابات العامة الهندية.

وقالت "سيثارامان" إن الهند تحتاج "إلى الاستثمار بكثرة في البنية التحتية والاقتصاد الرقمي وتوفير الوظائف من خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة".

وأضافت أن الحكومة ستخفف القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر في متاجر التجزئة التي تبيع منتجات علامة تجارية واحدة وكذلك فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي في مجالات الطيران والتأمين والإعلام والرسوم المتحركة.

وتتضمن خطة البنية التحتية تحديث ما يصل إلى 125 ألف كيلومتر من الطرق خلال خمس سنوات بتكلفة تصل غلى 6ر11 مليار دولار.

كما تستهدف الحكومة الهندية تحديث خطوط السكك الحديدية والموانئ والممرات المالية لتحسين وسائل الربط بين مناطق الهند.

وقالت "سيثارامان" إن هدف الوصول بإجمالي الناتج المحلي للهند إلى 5 تريليونات دولار بحلول 2025 أصبح في المتناول بعد أن يصبح إجمالي الناتج المحلي للهند 3 تريليونات دولار بنهاية العام المالي الحالي.

يذكر أن الاقتصاد الهندي سجل خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بمعدل 8ر5% ليفقد لقب أسرع اقتصادات العالم نموا لصالح الاقتصاد الصيني.
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