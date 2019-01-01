دجوكوفيتش يتأهل إلى دور الـ16 لبطولة "ويمبلدون" للتنس

تأهل لاعب التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش إلى دور الـ16 من بطولة "ويمبلدون" المفتوحة، ثالث البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام"، والتي تقام منافساتها على ملاعب نادي "عموم إنجلترا" حتى 14 يوليو الجاري.



وحقق دجوكوفيتش، المصنف أول عالميا، الفوز في الدور الثالث اليوم الجمعة على حساب البولندي هوبرت هوركاس بثلاث مجموعات لواحدة 7-5 و6-7 و6-1 و6-4، لينتظر في الدور المقبل الفائز من مواجهة الكندي فليكس أوجيه إلياسيم والفرنسي أوجو هومبرت.



ولدى السيدات، تغلبت الرومانية سيمونا هاليب على البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا في الدور الثالث بمجموعتين للاشئ بواقع 6-3 و6-1، لتنتظر في دور الـ16 الفائزة من مواجهة السلوفينية بولونا هرتسوج والأمريكية كوري جوف.