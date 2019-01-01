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رياضة

بطولة ويمبلدون: ديوكوفيتش إلى الدور الرابع للمرة الـ12

الجمعة 05/يوليه/2019 - 07:37 م
جريدة الدستور
وكالات
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بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول وحامل اللقب الدور الرابع من بطولة ويمبلدون الإنكليزية في كرة المضرب، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، للمرة الثانية عشرة في مسيرته بفوزه الصعب الجمعة على البولندي هوبرت هوركاش 7-5 و6-7 (5-7) و6-1 و6-4.

وخلافا لمواجهتهما الوحيدة السابقة في مايو الماضي خلال الدور الأول من بطولة رولان غاروس حين فاز 6-4 و6-2 و6-2، عانى ديوكوفيتش كثيرا لتخطي منافسه البولندي الذي لم يسبق له أن ذهب أبعد من الدور الثاني في جميع مشاركاته الخمس السابقة في الغراند سلام.

واحتاج ديوكوفيتش، الساعي الى احراز لقبه الخامس في ويمبلدون والسادس عشر الكبير في مسيرته، الى أكثر من ثلاث ساعات بقليل لإنهاء اللقاء لصالحه بعد معركة حامية مع البولندي البالغ 22 عاما، لاسيما في المجموعة الثانية التي انتزعها من منافسه الصربي بعد ساعة و6 دقائق مثيرة.

ويلتقي ديوكوفيتش في الدور الرابع الفائز من مباراة الكندي فيليس أوجيه-آلياسيم (18 عاما) والفرنسي أوغو هومبير.
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