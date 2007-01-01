ألمانيا وبولندا تحضان على ضم دول غرب البلقان للاتحاد الأوروبي

حضتّ ألمانيا وبولندا الجمعة على ضم دول مثل ألبانيا ومقدونيا الشمالية الى الاتحاد الأوروبي رغم تردد فرنسا وهولندا وبعض دول شمال اوروبا في التكتل.

وجاءت دعوة برلين ووارسو اثناء قمة "غرب البلقان" في بوزنان في غرب بولندا والتي ركزت على دول غرب البلقان بعدما أجل الاتحاد الأوروبي تحديد موعد لبدء مباحثات الانضمام مع تيرانا وسكوبيي.

ويقول معارضون إنّ توسيع الاتحاد الأوروبي قد يؤدي الى مزيد من المشاكل، مشيرين إلى قضايا الفساد والعدالة في رومانيا وبلغاريا، الدولتين الشيوعيتين السابقتين اللتين انضمتا للاتحاد في العام 2007.

لكن أنصار توسيع التكتل يقولون إنّ رفض قبول أعضاء جدد سيحولهم نحو قوى دولية أخرى مثل الصين وروسيا أو تركيا.

وأكّدت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل أن ضم دول البلقان هو ضمن المصالح الاستراتيجية للاتحاد.

وأبلغت اجتماع قادة دول الاتحاد ودول غرب البلقان الجمعة "إذا نظرنا للخريطة، فإنّ دول غرب البلقان محاطة باعضاء في الاتحاد الأوروبي لذا (فان ضمها الى الاتحاد الأوروبي) مسؤولية استراتيجية تصب في مصلحتنا".

واستخدم الرئيس البولندي أندريه دودا لهجة حادة في انتقاده لتأخير بدء المباحثات.

وقال في اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي والبلقان في بوزنان "عبر عدم الوفاء بوعده، يشكك الاتحاد الأوروبي في مصداقية المجتمع بكامله وهو أمر يؤسفني بشدة".

وتوقع أن "يتم استغلال ذلك من جانب دوائر معادية للغرب ودول تسعى لإضعاف الطموحات الاوروبية الأطلسية".