ريال مدريد يقدم لاعبه البرازيلي الجديد "ميليتاو".. الأربعاء

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، تقديم المدافع الأيمن الجديد للفريق، البرازيلي إدير ميليتاو، لوسائل الإعلام بشكل رسمي يوم الأربعاء القادم في ملعب "سانتايجو بيرنابيو".



وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الجمعة - أن ميليتاو سيسافر إلى مدريد بمجرد انتهاء واجباته مع منتخب "السيليساو"، الذي سيلعب نهائي كوبا أمريكا التي تستضيفها بلاده حاليا.



وأصبح ميليتاو أحدث الصفقات التي يؤكد الريال إتمامها بعد الصربي لوكا يوفيتش والبلجيكي إدين هازارد والبرازيلي رودريجو والفرنسي فيرلان ميندي.