محكمة تركية تلغي سجن ثلاثة صحفيين

ذكرت وسائل إعلام محلية تركية اليوم، أن المحكمة العليا ألغت أحكاما بالسجن مدى الحياة ضد ثلاثة صحفيين بعد أن صدرت عليهم الأحكام بزعم صلاتهم بشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن.



وقضت المحكمة ببراءة الصحفي أحمد ألتان والصحفية نازلي إليجاك المتهمين في نفس القضية بتهم متعلقة بانتهاك الدستور.



لكن الوكالة قالت إن المحكمة أيدت اتهام أحمد ألتان وإليجاك بمساعدة شبكة كولن التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في 2016.



وأضافت الوكالة أن المحكمة برأت أيضا ساحة شقيقه الصحفي أحمد ألتان من تهمتي انتهاك الدستور ومساعدة شبكة كولن بسبب عدم كفاية الأدلة.



وستعيد محكمة أدنى درجة نظر القضايا ضد الصحفيين الثلاثة عقب صدور حكم المحكمة العليا.