السعودية ترحب بالاتفاق السوداني

رحبت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان.



وأعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - عن تطلع المملكة لأن تشكل هذه الخطوة المهمة بداية لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار، بما يلبي تطلعات الأشقاء في السودان، مؤكدًا ثبات موقف المملكة الداعم للسودان وشعبه الشقيق في كل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره.

