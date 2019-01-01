الأسهم الأوروبية تتراجع من أعلى مستوياتها في 12 شهرا

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة مرتدة عن ست جلسات متتالية من المكاسب مع تضررها من بيانات ألمانية ضعيفة، وتزايدت وتيرة الخسائر بعد بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة اعتبر المستثمرون أنها تقلص التوقعات لخفض كبير لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الشهر.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.7 في المئة بفعل خسائر لمعظم القطاعات ومقلصا مكاسبه على مدار الأسبوع إلى 1.4 في المئة. وتراجع المؤشر القياسي من أعلى مستوياته في أكثر من 12 شهرا التي سجلها في الجلسة السابقة والتي غذتها آمال في سياسة نقدية أكثر تيسيرا من بنوك مركزية رئيسية.

وجاء مؤشر أسهم السلع الصناعية في مقدمة القطاعات الخاسرة في جلسة اليوم مع هبوطه 1.9 بالمئة في أسوأ جلسة له منذ مايو.

وأغلق مؤشر قطاع التكنولوجيا منخفضا 1.3 في المئة. لكن مؤشرأسهم البنوك ارتفع 0.3 في المئة.

وأدى التعافي القوي لنمو الوظائف في أمريكا في يونيو إلى تقليص التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الشهر، وهو ما دفع الدولار للصعود

والأسهم الأمريكية للهبوط.

وآمال سياسة نقدية تيسيرية من بنوك مركزية رئيسية إضافة إلى هدنة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين كانا المحركين لأسبوع رابع من المكاسب للمؤشر القياسي للأسهم الأوروبية.

