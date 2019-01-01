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عالم

رئيس منظمة روسية يؤكد احتجاز اثنين من عماله في ليبيا

الجمعة 05/يوليه/2019 - 07:13 م
ألكسندر مالكيفيتش
ألكسندر مالكيفيتش
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قال رئيس "مؤسسة حماية القيم الوطنية" غير الربحية الروسية، ألكسندر مالكيفيتش، إن اثنين من موظفي منظمته احتجزا من قبل السلطات الليبية اليوم.

وأكد بيان صادر عن المنظمة أن أحد المعتقلين الاثنين هو عالم الاجتماع الشهير، مكسيم شوغالي.

وأضاف البيان أن مهام المؤسسة تنحصر في إجراء دراسات استقصائية اجتماعية، إلى جانب دراسات إنسانية وثقافية وسياسية في البلاد.

من جهتها، أكدت الخارجية الروسية اليوم أنها لم تبلغ بأي تأكيد رسمي من طرابلس حول المعلومات المتداولة بشأن احتجاز مواطنين روسيين اثنين بعد اتهامهما بـ "محاولة التأثير على أي انتخابات مقبلة".

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أن موسكو بلغتها معلومات "من عدد من المصادر الغربية" باحتجاز مواطنين روسيين اثنين في طرابلس.

وأضاف البيان أنه بعد محاولة التحقق من هذه المعلومات عبر القنوات الملائمة "لم نحصل على أي إشعار رسمي من الطرف الليبي" حول الأنباء المتداولة.

وكانت وكالة "بلومبرغ" ذكرت اليوم أن قوات الأمن التابعة لحكومة الوفاق الليبية أوقفت مواطنين روسيين اثنين في طرابلس لـ "محاولتهما التأثير على الانتخابات المقبلة" في البلاد.

جدير بالذكر أن ليبيا تعيش فوضى ونزاعا مسلحا بين حكومتين في طرابلس معترف بها دوليا، وأخرى في شرق البلاد.
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