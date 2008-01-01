نصري يجتمع مع كومباني في أندرلخت

يجتمع سمير نصري لاعب منتخب فرنسا لكرة القدم السابق مع زميله القديم في مانشستر سيتي فينسن كومباني في أندرلخت بعدما وقع عقدا لعام واحد مع النادي البلجيكي اليوم الجمعة.



وانتقل نصري (32 عاما) مجانا بعد نهاية عقده مع وست هام يونايتد حيث لم يشارك سوى في عدد قليل من المباريات الموسم الماضي.



وأبلغ نصري موقع أندرلخت على الإنترنت: "فينسن كومباني كان زميلي في سيتي بين 2011 و2017. أعرفه جيدا وأعرف نوعية المشروع الذي يتطلع إليه في أندرلخت".



وأضاف "سأفعل كل شيء في وسعي، برفقته وبرفقة كل الفريق، من أجل المساعدة في تحقيق ذلك".



ورحل كومباني عن سيتي في نهاية الموسم المنصرم ليصبح لاعبا ومدربا في أندرلخت.



وبعد مشوار مليء بالإصابات في سيتي، لعب نصري، الذي خاض 41 مباراة دولية مع فرنسا، لفترات بسيطة في أشبيلية وأنطاليا سبور ووست هام. وخاض مباراته الأولى وعمره 17 عاما مع أولمبيك مرسيليا قبل انتقاله لأرسنال في 2008.



وقال أندرلخت إن عقد نصري يتضمن بندا يسمح بتمديد لعام آخر.

