تعليمات دخول ستاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا غدا

أصدرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية "مصر 2019" التعليمات الخاصة بمباراة مصر وجنوب أفريقيا المقرر إقامتها في التاسعة من مساء غد السبت ضمن مباريات دور الـ16 للبطولة.



وقال مساعد رئيس اللجنة المنظمة ومنسق عام مباريات استاد القاهرة الدولي، الدكتور مصطفى عزام، في بيان اليوم الجمعة- إن التعليمات سيتم تطبيقها بدقة بناء على ما أسفرت عنه عدة اجتماعات مع الجهات المعنية بالمباراة.



وحددت اللجنة موعد دخول الجماهير بداية من الواحدة ظهرا وحتى الثامنة مساء وفق ما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".



وتم تحديد مداخل الاستاد للجماهير على النحو التالي: مدخل "مسجد آل رشدان" لحاملي تذاكر المقصورتين الرئيسية والأمامية والدرجة الأولى يمين وشمال، ومدخل "شارع يوسف عباس" لحاملي تذاكر الدرجة الثانية، ومدخل "شارع الاستاد البحري" و"دار المدرعات" لحاملي تذاكر الدرجة الثالثة شمال، ومدخل "طريق النصر" من بوابة "مدرسة الموهوبين" لحاملي تذاكر الدرجة الثالثة يمين.



ويسمح للسيارات الحاملة لتصاريح، بدخول مباريات دور الـ16 فقط بعد انتهاء صلاحية كافة التصاريح السابقة.. ولن يسمح بدخول السيارات المصرح لها إلى المقصورة الرئيسية وتم اعتماد استقبال شرفي لضيوف البطولة.



ولفت عزام، إلى أنه لن يسمح لغير الإعلاميين بالتواجد في المناطق المخصصة للأطقم الإعلامية، كما لن يسمح للإعلاميين الذين لم يحصلوا على تصريح المباراة بالتواجد في المدرجات المخصصة للجماهير إلا بموجب تذاكر المباراة.



وأكد مساعد رئيس اللجنة المنظمة ومنسق عام مباريات استاد القاهرة الدولي، أنه سيكون غير مسموح للجماهير بالجلوس في الممرات وبين مقاعد المدرجات لمخالفة ذلك لتعليمات السلامة، مشيرا إلى أن التذاكر المباعة بمعرفة شركة "تذكرتي" لا تتجاوز السعة المقررة بما يؤكد وجود مقعد لكل حامل تذكرة.



وشددت اللجنة على ضرورة اتباع كافة التعليمات المدونة على التذاكر وأهمها عدم اصطحاب الشواحن المغذية للهواتف المحمولة وزجاجات العطور والإسبريه وأي مواد معدنية صلبة.